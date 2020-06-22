رياضة | أنشيلوتي عن مباراة إيفرتون ضد ليفربول:"كنا الأقرب للفوز"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي عن مباراة إيفرتون ضد ليفربول:"كنا الأقرب للفوز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي إيفرتون أن فريقه كان الأفضل والأقرب بمباراة اليوم أمام ليفربول والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

وقال المدرب الإيطالي عقب المباراة:"لقد كنا قريبين حقًا من الفوز كانت مباراة صعبة للغاية، لقد قدمنا أداءً دفاعيًا جيدًا، كنا مُركزين حقًا، في نهاية المباراة كانت لدينا بعض الفرص المحققة للتسجيل وكنا نحتاج إلى القليل من الحظ لكن لعب فريق ليفربول أيضًا مباراة جيدة". ‎

Advertisements

وأضاف مدرب إيفرتون:"كان التعادل عادلاً في النهاية يبن الفريقين، الآن يجب أن نركز على الأداء، والأداء كان جيدًا أيضا لذا بإمكاننا أن نشعر بالرضا بهذه النقطة".

يذكر أن نادي إيفرتون قد حقق تعادل سلبيا أمام نظيره نادي ليفربول في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.