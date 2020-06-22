رياضة | بيراميدز يستهدف ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يستهدف ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن حساباته الفنية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى أحمد الشيح نجم المارد الأحمر، اتصالات من جانب ممدوح عيد المستشار الفني لنادي بيراميدز، لاستطلاع رأيه حول اللعب للفريق السماوي بالموسم الجديد.

وأبدى اللاعب موافقة على الرحيل إلى بيراميدز، ولكنه تمسك بالانتقال على سبيل الإعارة على أن يتم التفاوض مع ناديه للحصول على خدماته خاصةً أنه يرتبط بعقد مع القلعة الحمراء.

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وخرج الشيخ، من حسابات السويسري رينيه فايلر ولم يشارك سوى في مباريات قليلة، الأمر الذي يجعله يبحث عن الرحيل على سبيل الإعارة لإثبات جدارته في العودة مرة أخرى.

وكان نادي مصر المقاصة، دخل في مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي، لاستعادة لاعب الفريق السابق، إلا أن المفاوضات لم تكتمل حتى الآن.

وتأتي رغبة المقاصة في ضم أحمد الشيخ، بناءاً على رغبة إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، والذي يعد من أشد المقتنعين بقدرات اللاعب.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.