رياضة | باريس يخطط لتجديد عقد نيمار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر باريس يخطط لتجديد عقد نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يعمل على تجديد عقد نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وذكر الصحفي الإسباني بإذاعة ‘‘التشيرنجيتو‘‘ خوسيه ألفاريز هيا، أن نادي برشلونة يعتقد أنه من الصعب التعاقد مع نيمار في الصيف المقبل بسبب الأزمة المالية التي خلفتها جائحة كورونا.

Advertisements

ويرى خوسيه ألفاريز، أن مسؤولي برشلونة قرروا تركيز جهودهم على لاوتارو مارتينيز، الذي يمكن أن يقود هجوم الفريق خلفًا للويس سواريز.

وتابع ألفاريز، أن باريس سان جيرمان اتخذ إجراءات تأمين مستقبل نجمه نيمار، ويسعى لتمديد عقده الحالي الذي سينتهي عام 2022.

وكان برشلونة قد دخل في مفاوضات قوية في الموسم الماضي لإعادة نيمار، ولكن إدارة فريق باريس رفضت وتمسكت ببقاء اللاعب.