رياضة | مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام النادي الأهلي بضم ثلاثة لاعبين جدد خلال الساعات القليلة الماضية بشكل رسمي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من إدارة النادي تصعيد ٣ لاعبين من قطاع الناشئين للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.
وقرر فايلر تصعيد كل من شادي رضوان ومحمد فخري ومحمد شكري نجوم فريق شباب الأهلي مواليد ٩٩ للفريق الأول ليبدأوا المشاركة في تدريبات الأحمر الجماعية.
وأبدى رينيه فايلر إعجابه الشديد بهذا الثلاثي وأكد إلى الجهاز الفني للفريق أنه مقتنع بموهبتهم ويجب تواجهدهم مع الفريق الأول الفترة القادمة.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي منذ عدة أيام عن إمكانية عودة فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بداية من شهر يوليو القادم.
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من جانبه، حسم النادي الأهلي موقفه خلال الساعات القليلة الماضية من مشاركة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق في التدريبات الجماعية الفترة القادمة.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي منذ عدة أيام عن إمكانية عودة فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بداية من شهر يوليو القادم.
واستقر مسئولو القلعة الحمراء على أن يشارك أحمد فتحي في تدريبات الفريق الجماعية في الفترة القادمة بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم الجاري وأن قرار مشاركته في المباريات سيكون بيد الجهاز الفني.
كما وافق السويسري رينيه فايلر على بقاء فتحي مع المارد الأحمر حتى نهاية الموسم ويشارك في التدريبات الجماعية للفريق.
يذكر أن أحمد فتحي كان قد أعلن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بعد رفضه تجديد عقده والانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.