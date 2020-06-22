رياضة | مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يضم ٣ لاعبين جدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النادي الأهلي بضم ثلاثة لاعبين جدد خلال الساعات القليلة الماضية بشكل رسمي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من إدارة النادي تصعيد ٣ لاعبين من قطاع الناشئين للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وقرر فايلر تصعيد كل من شادي رضوان ومحمد فخري ومحمد شكري نجوم فريق شباب الأهلي مواليد ٩٩ للفريق الأول ليبدأوا المشاركة في تدريبات الأحمر الجماعية.

وأبدى رينيه فايلر إعجابه الشديد بهذا الثلاثي وأكد إلى الجهاز الفني للفريق أنه مقتنع بموهبتهم ويجب تواجهدهم مع الفريق الأول الفترة القادمة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي منذ عدة أيام عن إمكانية عودة فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بداية من شهر يوليو القادم.

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من جانبه، حسم النادي الأهلي موقفه خلال الساعات القليلة الماضية من مشاركة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق في التدريبات الجماعية الفترة القادمة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن بشكل رسمي منذ عدة أيام عن إمكانية عودة فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بداية من شهر يوليو القادم.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء على أن يشارك أحمد فتحي في تدريبات الفريق الجماعية في الفترة القادمة بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم الجاري وأن قرار مشاركته في المباريات سيكون بيد الجهاز الفني.

كما وافق السويسري رينيه فايلر على بقاء فتحي مع المارد الأحمر حتى نهاية الموسم ويشارك في التدريبات الجماعية للفريق.

يذكر أن أحمد فتحي كان قد أعلن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بعد رفضه تجديد عقده والانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.