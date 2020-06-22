رياضة | عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل- رسالة غامضة من حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة غامضة منذ قليل عبر حسابه بموقع التواصل انستجرام.

وقام قائد الأهلي بنشر صورة عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" مدونًا عليها :"عمر الرجالة ما تبيع الرجالة واسأل الرجالة اللي اتعاملت معاه ويابخت اللي معاه راجل".

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عدم تجديد تعاقده مع النادي الأحمر، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، كما تراجع عن العرض الذي قدمه بإقامة مباراة اعتزال له وتحمله تكاليف قضاء اللاعب فترة معايشة في أوروبا وتعيينه في منصب داخل النادي، بالإضافة إلى العمل في قناة النادي.