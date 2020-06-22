الامارات | مانشيني يطلب من بالوتيلي «الاستيقاظ» قبل تدمير مسيرته

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشيني يطلب من بالوتيلي «الاستيقاظ» قبل تدمير مسيرته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حث مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم، روبرتو مانشيني، المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي على «الاستيقاظ» قبل أن يدمّر مسيرته الاحترافية.

وبدا أن مشوار بالوتيلي اقترب من نهايته مع فريقه بريشيا، بسبب تغيبه المتكرر عن التمارين.

وقال مانشيني في حديث تلفزيوني: «قلت له 1000 مرة إنه يهدر موهبة كبيرة. أحببت ماريو مذ كان صغيراً وقام بأمور رائعة. لديه بنية جسدية خارقة، سرعة، تقنية، وبعمر الثلاثين لايزال في منتصف مسيرته». وتابع: «آمل أنه يستيقظ في يوم من الأيام ويتغيّر».

وأعاد مانشيني استدعاء بالوتيلي الى تشكيلة المنتخب الأزرق عندما تولى منصبه في مايو 2018، وذلك بعد نجاحهما سوياً مع مانشستر سيتي الانجليزي وإنتر الايطالي.

وغاب بالوتيلي عن تمارين عدة بعد استئناف أندية الدرجة الاولى تدريباتها مطلع مايو، فيما ادعى المهاجم أنه كان مريضاً.

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وكان رئيس بريشيا قال الشهر الماضي إن عقل بالوتيلي «لم يعد مع النادي» الذي كان في المركز الاخير على بعد تسع نقاط من منطقة النجاة، قبل تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي. وقال ماسيمو تشيلينو: «ماريو شاب فريد، ومن الواضح أن روحه لم تعد معنا. وهو أمر لا يختلف كثيراً عما كان عليه دائماً. أحبه وكنتُ آمل أن يشكل اللعب في دياره ورغبته في العودة الى المنتخب أمراً ايجابياً له. جميعنا مستاؤون».

وانضم بالوتيلي (36 مباراة دولية وواحدة فقط منذ 2014)، صيف العام الماضي، من مرسيليا الفرنسي الى بريشيا، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني، والذي عاد هذا الموسم إلى دوري الأضواء «سيري أ».

إلا انه لم يرتقِ الى مستوى التطلعات، حيث أسهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة. كما حمل بالوتيلي ألوان انتر وميلان ونيس الفرنسي، ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين.

بالوتيلي نشأ مع والديه بالتبنّي في مدينة بريشيا

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