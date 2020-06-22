الامارات | النصر السعودي يسعى للإبقاء على مايكون بـ 15 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يسعى للإبقاء على مايكون بـ 15 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهدف نادي النصر السعودي لكرة القدم حسم المفاوضات مع نادي غلطة سراي التركي من أجل تنازل الأخير عن القيمة المالية المتبقية من عقد البرازيلي مايكون. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية عن مصادر مطلعة قولها: «إن إدارة النصر قدمت نحو 15 مليون ريال للنادي التركي من أجل التنازل عن عقد مايكون الذي انتقل للفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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