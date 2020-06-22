الامارات | «دبي الرياضي» يُصدر ميداليات بصور أبطال خط الدفاع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» يُصدر ميداليات بصور أبطال خط الدفاع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مجلس دبي الرياضي ميداليات تحمل صوراً لأبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والمسعفين والشرطة والدفاع المدني، سيتم توزيعها على المشاركين في المنافسات والبطولات التي ستقام خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الرياضية ومنظمي الفعاليات، تقديراً لجهودهم في التصدي لجائحة (كوفيد-19) وتقدمهم الصفوف لحماية المجتمع ومعالجة المصابين.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي أمس: «يأتي هذا الإصدار الجديد من الميداليات ليضاف إلى نظيرتها، التي وزعها في مختلف البطولات والمنافسات السابقة، والتي أبرزت المعالم الثقافية والسياحية والعمرانية في دبي، والتي لفتت أنظار الجميع وحوّلت الميداليات إلى رمز جمالي يحكي قصة المكان والحدث ويوثق الإنجاز الرياضي».

وتابع البيان: «ستحكي الميداليات الجديدة قصة رجال ونساء من أبناء الإمارات ومختلف الجنسيات، تصدوا للجائحة بشجاعة، وترجموا دعم القيادة الرشيدة ونهجها الإنساني لحماية أفراد المجتمع، في أخطر تحدٍّ بيئي يواجه العالم».

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وسيتم توزيع الميداليات الجديدة، التي تضم صور الأبطال من خط الدفاع الأول، خلال منافسات الرياضات البحرية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع المؤسسات المختلفة، خلال يونيو الجاري ويوليو المقبل. وتضم أجندة الفعاليات الرياضية العديد من المنافسات التي تجتذب فئات مختلفة من محبي الرياضات البحرية، وجمهور ورواد شواطئ دبي، إذ تتنوع الفعاليات وتنتقل بين المسطحات المائية في دبي، ومن بينها منافسات «موتو سيرف»، واستعراض الألواح المائية الطائرة (فلاي بورد)، الذي يقام مساء الخميس المقبل، على شاطئ الشروق بمنطقة جميرا. ويشهد يوم 26 يونيو الجاري، تنظيم فعاليات بحرية عدة بإقامة سباق (بي) لألوح التجديف واقف، في السابعة مساء على شاطئ كايت بيتش، كما تقام في اليوم ذاته، منافسات ألواح التزحلق المائية (كايت سيرف) على شاطئ نسناس، ومسابقة صيد الأسماك بقوارب الكياك في مختلف شواطئ دبي. بينما يشهد يوم 27 يونيو سباقات الشراعية الحديثة قوارب ليزر 4.7 وأوبتمست على شاطئ جميرا. وشهدت الفعاليات التي نظمها نادي دبي للشراع، يوم الجمعة الماضي، مشاركة أكثر من 300 شخص، إذ تم تنظيم منافسات فئة الليزر للزوارق الصغيرة، وسباق التجديف الواقف (ستاند أب بادل)، التي ستقام يوم الجمعة من كل شهر وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، وسباق التزلج على الأمواج (سرف سكي)، وسباق القارب الشراعي الفردي، وسباق القارب الشراعي الزوجي، وسباق القوارب الشراعية (كييل بوت).

8 فعاليات افتراضية

تتضمن أجندة الفعاليات الرياضية، خلال الفترة المقبلة، تنظيم ثماني فعاليات افتراضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وهي تحدي العيد للجري الذي تنظمه شركة هوباتيك للخدمات الرياضية، وسباق بوكاري سوت للجري 10 كيلومترات، الذي تنظمه شركة بكاري سوِت اليابانية، الرائدة في صناعة المشروبات الرياضية، وتحدي الشركات الإماراتي، الذي تنظمه شركة بورموسفن للخدمات الرياضية، وتحدي اللاعبين للرياضات الإلكترونية التي ترعاها شركة «بي إم دبليو» للسيارات وتنظمها «جيمر هب الشرق الأوسط»، كما تنظم أكاديمية «سوبر سبورت» سباق «فت هيت» للجري الافتراضي، كما تنظم شركة «مايند سكيلز» ثلاث بطولات لزهر الطاولة الصيفي عبر الإنترنت.

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