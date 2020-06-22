الامارات | راشد بن حميد يقدّم العزاء في وفاة نجم الكرة العراقية والآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يقدّم العزاء في وفاة نجم الكرة العراقية والآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، بالعزاء إلى أسرة الكرة العراقية والعربية والآسيوية في وفاة أسطورة «أسود الرافدين» أحمد راضي، الذي وافته المنية أمس، في العاصمة العراقية بغداد.

ونشر اتحاد الكرة تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «رئيس اتحاد الكرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي يتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة كرة القدم العراقية والعربية في وفاة الأسطورة أحمد راضي، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

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