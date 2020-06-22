الامارات | الوصل يجدّد عقد سالمين 4 مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يجدّد عقد سالمين 4 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تجديد عقد لاعب الوسط الدولي علي سالمين، لمدة أربعة مواسم. وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بتوجيهات رئيس النادي الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تجدّد شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع علي سالمين لمدة أربعة مواسم». يُذكر أن نادي الشارقة كان قد تقدّم بعرض رسمي لضم سالمين، ولكن إدارة «الإمبراطور» أبدت تمسكها ببقاء اللاعب الدولي في الفريق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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