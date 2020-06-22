الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصية
كلفت إدارة أحد الأندية مسؤولاً في النادي، بمراجعة ملفات اللاعبين وعملية تجديد عقودهم وزيادة رواتب بعضهم، بناءً على تقارير الجهازين الفني والإداري، ورفع توصية عاجلة إلى الإدارة لاتخاذ القرار المناسب، في إطار سياسة النادي لتهيئة الأجواء المناسبة للفريق.
عقد
بلغت إدارة نادي محترف مدرب الفريق بإلغاء عقده، بعد إلغاء الموسم، وكان عقد المدرب ينص على أن استمراره مع الفريق مرتبط باستئناف الدوري، مع استمرار حصوله على مستحقاته حتى شهر سبتمبر المقبل.
شرط
اشترط مدرب أوروبي على إدارة نادي في دوري الخليج العربي، أن يقوم بنفسه بالتعاقد مع المحترفين الأجانب الأربعة، وأن يتحمّل مسؤوليتهم، الأمر الذي وافقت عليه إدارة النادي.
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