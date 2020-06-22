شكرا لقرائتكم أسامة عبدالكريم: محمد الشناوي أفضل حارس في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أسامة عبدالكريم، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، أن محمد الشناوي، هو أفضل حارس في مصر في الوقت الحالي.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" محمد الشناوي حارس الأهلي هو الأفضل حالياً ويأتي في المركز الثاني كل من أبوجبل ومحمود جنش حارسي الزمالك".
وعن أفضل حارس في تاريخ مصر قال عبدالكريم:" عصام الحضري تاريخ لا ينكره أحداً وأراه الحارس الأفضل عبر تاريخ الكرة المصرية.
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