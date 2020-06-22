شكرا لقرائتكم أسامة عبدالكريم: محمد الشناوي أفضل حارس في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة عبدالكريم، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، أن محمد الشناوي، هو أفضل حارس في مصر في الوقت الحالي.

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وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" محمد الشناوي حارس الأهلي هو الأفضل حالياً ويأتي في المركز الثاني كل من أبوجبل ومحمود جنش حارسي الزمالك".

وعن أفضل حارس في تاريخ مصر قال عبدالكريم:" عصام الحضري تاريخ لا ينكره أحداً وأراه الحارس الأفضل عبر تاريخ الكرة المصرية.