شكرا لقرائتكم نادر شوقى: صفقة طاهر طاهر ليس لها علاقة ببقاء رمضان صبحى مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نادر شوقي، وكيل أعمال رمضان صبحي، لاعب الأهلى والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري، إنه لا توجد أزمة بشأن استمراره مع القلعة الحمراء.

وقال نادر شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" :"لا توجد أزمة بشأن تمديد عقد إعارة رمضان صبحي، مع النادي الأهلي ومسئولو الأهلي، فضلوا الانتظار مع لحين معرفة موعد بداية ونهاية الدوري، للتفاوض مع ناديه الإنجليزي، بشأن استمراره مع الفريق الأحمر".

وأضاف :"الأهلي قرر عودة أكرم توفيق، لصفوف في الموسم المقبل، وهذا أمر طبيعي، خاصة أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في مصر وفى ذات الوقت الأهلي لم يحسم حتى الان أمر عودة الثلاثي باسم علي ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان لصفوفه، في نهاية الموسم الجاري".

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وأوضح :"محمد محمود، أصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات مع الأهلي بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالرباط الصليبي للركبة"، مضفيًا :"الحديث عن إعارة محمد محمود، كلام فارغ"

واختتم:" صفقة طاهر طاهر ليس لها علاقة ببقاء رمضان صبحى مع الأهلى".