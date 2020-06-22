شكرا لقرائتكم أسامة عبدالكريم: محمد صلاح كان الخيار الأول لجهاز المنتخب الأولمبي في دورة طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" تواصلنا مع الجهاز الفني لليفربول بعد بلوغنا دورة طوكيو وكان صلاح قريباً للغاية من المشاركة معنا قبل تأجيل الدورة بسبب تفشي وباء كورونا".

وأتم عبدالكريم تصريحاته مؤكداً ان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي سيضع صلاح كخيار أول بالطبع للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في العام القادم، وأتمنى أن تتتهيأ جميع الظروف لمشاركة اللاعب معنا.