إبراهيم سعيد: محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والأفريقى

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جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد نجم نادى الأهلى والزمالك السابق، أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحالي، أفضل لاعب كرة قدم على مدار التاريخ فى مصر. وقال هيما فى تصريحات تليفزيونية: "محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والأفريقية وأفضل من ارتدى رقم 10 فى التاريخ داخل مصر، مع احترامى لجميع اللاعبين". وأضاف نجم الأهلى والزمالك السابق: "كنت أحب مشاهدة لعب محمود الخطيب كان له طابع خاص داخل الملعب لما يقدمه من مهارات فنية رائعة". Advertisements وأكد ابراهيم سعيد، أن محمد صلاح استفاد كثيرا بسبب عدم لعبه للاهلي والزمالك في بداية ظهوره بالدوري المصري. واشار سعيد خلال تصريحات تلفزيونية، ان من الصعب انه من الصعب ان يفكر صلاح في العودة يوما ما للعب لقطبي الكرة المصرية لانه استطاع ان يحفر اسمه بين كبار اللاعبين على مستوى العالم وقدر يجمع حب جميع جماهير مصر بالكامل .

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