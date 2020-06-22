شكرا لقرائتكم بيراميدز يكشف موعد عودة الأجانب وحقيقة رحيل تشاتشيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال في تصريحات لبرنامج تليفزيوني: " أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق مستمر مع بيراميدز، ولا صحة لما تردد عن فكرة رحيله". Advertisements ولفت إلى إن بيراميدز فعل كل شئ من أجل استئناف الدوري والعودة للتدريبات، موضحًا أن النادي بدأ في تعقيم غرف خلع الملابس وأدوات التدريب.

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