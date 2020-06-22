شكرا لقرائتكم سيف زاهر: الجنايني سيدعو 18 ناديًا للاجتماع مع وزير الرياضة لحسم ملف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامي سيف زاهر، أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سوف يعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، عن دعوة 18 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، للاجتماع مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وقال سيف زاهر، في نصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذي يُقدمه عبر فضائية "أون تايم سبورتس" :"خلال ساعات سيعلن عمرو الجنايني عن عقد اجتماع لـ18 ناديًا من أندية الدوري الممتاز، مع الدكتور أشرف صبحي، لحسم ملف عودة الدوري".
وأضاف :"عمرو الجنايني، يرى أنه من الأفضل إجتماع الـ18 ناديًا مع وزير الشباب والرياضة، لحسم ملف عودة مسابقة الدوري الممتاز، خاصة بعد إعتراض بعض الأندية على عودة المسابقة".
وكان الدكتور أشرف صبجي، وزير الشباب والرياضة، قرر عودة مسابقة الدوري الممتاز 25 يوليو المقبل، وهو ما قوبل بالرفض من بعض الأندية.
يُذكر أن مسابقة الدوري الممتاز متوقفة منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.
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