شكرا لقرائتكم هاني سعيد: لا توجد عروض لأحمد الشناوي للرحيل عن بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال سعيد في تصريحاته لبرنامج تليفزيوني :" أنه كان يتمنى أن يكون هناك مرونة من الاتحاد بشأن مد الفترة الزمنية استعدادا لعودة الدوري.

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وتابع أنه فتح باب المفاوضات مع عدد من اللاعبين الاجانب ولكن ينتظر عودة الدوري أو معرفة مصير المسابقة لكي يتم حسم الامور الاخيرة والاعلان عنها.

وأتم أن لا يوجد أي عروض رسمية لرحيل أحمد الشناوي حارس الفريق خلال الفترة المقبلة.