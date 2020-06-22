شكرا لقرائتكم مدرب حراس المنتخب الأولمبي: استبعاد محمود جاد حارس إنبي جاء لأسباب تربوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتابع مدرب حراس المنتخب الأولمبي أن استبعاد محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي من المنتخب الأولمبي جاء لأسباب تربوية، بسبب خطأ ارتكبه في حق منافس خلال مرحلة الاعداد للبطولة.

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وأكد عبد الكريم خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" في البداية استبعدنا محمود جاد حارس انبي بعد واقعة تعديه على حارس منتخب هولندا في احدى المباريات الودية".

وأضاف:" نسبة مشاركات الحراس كانت الفيصل في اشراك محمد صبحي أساسياً خلال منافسات أمم أفريقا على الرغم من كونه الأصغر سناً".