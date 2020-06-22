شكرا لقرائتكم مصطفى كريم: لو رجع بيا الزمن سأنتقل للأهلى.. والإسماعيلى رفض عرض الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد العراقى مصطفى كريم، مهاجم الإسماعيلى السابق، أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات جادة معه وإنه كان قريبًا من القلعة الحمراء.
وقال مصطفى كريم فى تصريحات تليفزيونية: "كنت قريبا من الأهلى ولكننى فضلت الاحتراف فى الدورى الإماراتى وكان قرارًا خاطئًا، ولو رجع بى الزمن سأنتقل إلى النادى الأهلى بدون تفكير فهو نادى صاحب بطولات وكان يضم لاعبين كبار أمثلة سيد معوض ومحمد أبو تريكة ووائل جمعة".
وأضاف مصطفى كريم، أن "الزمالك فاوضنى أنا وهانى سعيد فى تلك الفترة ولكن إبراهيم عثمان رئيس النادى وقتها رفض عرض الزمالك، والجميع يعرف أن رحيل أى لاعب يرجع إلى إدارة النادي، ووقتها إدارة الدراويش رفضت نهائيًا رحيلى للنادى الأبيض".
وأتم مهاجم الإسماعيلى السابق: "أنصح جميع لاعبى العراق بالانتقال إلى الدورى المصرى، فهو دورى كبير وأندية الدورى المصرى تمتلك بطولات كبيرة فى إفريقيا".
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