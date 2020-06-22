شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: الزمالك أرسل العقود للمثلوثي.. واللاعب ينتظر عرضًا تركيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى عمر ربيع ياسين، أن مسئولى نادى الزمالك أرسلوا نسخة من العقود للتونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى من أجل التوقيع عليها بعد الاتفاق على كل التفاصيل من حيث المدة أو القيمة المالية.

وقال عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب يماطل فى التوقيع مع الزمالك رغم انتهاء عقده مع الفريق التونسي، وأحقيته فى التوقيع لأى ناد فى صفقة انتقال حر.

وأوضح عمر ربيع ياسين: "أن اللاعب ينتظر عرضًا من أحد الأندية التركية وفى حالة عدم وصوله لاتفاق مناسب سيوقع على عقود انتقاله للفارس الأبيض".

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قال موقع " foot24 " التونسى أن قائد النادي الرياضي الصفاقسي حمزة المثلوثي لم يوقع بعد مع نادي الزمالك حتى الآن، وعدم التوقيع لا ينفي الاتفاق المبدئي بين الطرفين فى الوقت الذى يتواجد المثلوثى حتى نهاية الموسم مع الصفاقسى التونسى وانتشار فيروس كورونا حرمه من السفر واجرائه للفحوصات الطبية اللازمة قبل التوقيع.

أضاف الموقع التونسى أن المثلوثى سوف يكون بإمكانه التوقيع في شكل انتقال حر مع الفريق المصري مباشرة اثر نهاية الموسم الكروي في تونس ليتم بذلك التجسيد للاتفاق الحاصل بين الطرفين.