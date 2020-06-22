شكرا لقرائتكم وزارة الشباب والرياضة تنفي تحملها تكلفة مسحات الاندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة ما تردد حول تحمل الوزارة التكاليف الخاصة بالمسحات التى تجريها الاندية حاليا قبل عودة النشاط الرياضى قائلا " الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بهذا الأمر ولم يتم مناقشته من الأساس" .

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وأوضحت الوزارة أن القرار الصادر الخاص بعودة النشاط الرياضى جاء بعد دراسة مستفضية من لجنة الازمة بمجلس الوزراء التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفى اطار خطة الدولة للعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعية بعد توقف تام بسبب انتشار فيروس كورونا .

وقالت الوزارة أن كل اتحاد مسئول عن كافة الجوانب الفنية المتعلقة بعودة النشاط الخاص به وفقا للاكواد والضوابط التى تم الاعلان عنها فى مؤتمر الاعلان عن عودة النشاط الرياضى بحضور وزيرى الشباب والرياضة والاعلام ورئيس اللجنة الاوليمبية المصرية ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة . وأوضح المصدر أن اللجنة التنفيذية التى صدرت بقرار ومن وزير الرياضة معنية بمتابعة ورصد تنفيذ كافة الضوابط والإجراءات الواردة بالدليل الاسترشادية الذى تم توزيعه على جميع الهيئات الرياضية والشبابية المعنية بعودة النشاط.