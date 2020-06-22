شكرا لقرائتكم مشجع يتهم خالد الغندور بأهلاويته وبندق يرد: أنا زملكاوي صميم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتهم أحد المشجعين خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، بأنه أهلاوي بعد نشر بندق صورة لحسين الشحات نجم الأهلى متمنيا له السلامة بعد إجراء عملية جراحية.

وقال المشجع :" شكلك هتبقى أهلاوى".. ليرد بندق : أنا زملكاوي صميم.

خالد الغندور أعلن عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، عن إصابة ابنته زينة بفيروس كورونا، وعدم الظهور في الإعلام خلال الفترة المقبلة. طالع التفاصيل من هنا

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وقال الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن شاء الله يوم الثلاثاء ستظهر نتائج المسحة للأسرة وخير إن شاء الله ادعولنا".

وانهالت المكالمات على خالد العندور من الأهلاوية سيد عبد الحفيظ وعدلى القيعى للاطمئنان على سلامة ابنته زينة ليرد عليهم بندق ويشكرهم على مشاعرهم الطيبة.