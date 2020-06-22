شكرا لقرائتكم محمد فاروق: طارق السيد الأقرب لخلافة سامى الشيشينى فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى محمد فاروق، أن أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، قام بعرض بعض الأسماء على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لضم أحدهم إلى منصب المدرب العام بدلًا من سامى الشيشينى الذى تقدم باستقالته.

وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: عرض المشرف العام على الفريق اسم طارق يحيى ومحمد صلاح على كارتيرون لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب المدير الفنى الفرنسى للقلعة البيضاء.

وأضاف: "طارق السيد الأقرب للانضمام إلى الجهاز الفنى لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد استقالة الشيشيني".

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وفضل الشيشينى عدم استكمال مهمته في ظل الفترة الجارية التي تشهد تجنب انتشار فيروس كورونا حيث تقدم باعتذار إلى مجلس الإدارة عن مهمته ليبحث الأبيض عن بديلا له خاصة مع اقتراب عودة التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يتم حسم ذلك الملف خلال الأسبوع القادم.