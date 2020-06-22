شكرا لقرائتكم هانى سعيد يكشف حقيقة رحيل تشاتشيتش مدرب بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن الحديث عن رحيل الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف سعيد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس :"الحديث عن رحيل الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق شائعات، لا أساس لها من الصحة والمدرب كان متواجد في القاهرة منذ 3 أشهر، وكان طبيعي أن يحصل على أجازة، خاصة بعدما صرح مسئولي اتحاد الكرة من قبل أنه التدريبات ستعود في أول يوليو".

وتابع :"تواصلنا مع المدرب في الساعات الماضية، وهو سيصل إلى القاهرة خلال 3 أيام على الأكثر، هذا بالإضافة إلى التونسي عمر لعيوني، المتواجد أيَا خارج القاهرة".

وأشار :"المدير الفني لن يقود التدريبات إلا بعد أن يجري المسحة الطبية، والتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا".

أكد سعيد أن العينة الأولى للمسحات الطبية التي خضع لاعبي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، جاءت سلبية مضيفا :"أجرينا المسحة الأولى مع شركة خاصة، لأننا تعاقدنا معها قبل الإعلان عن الشركة التابعة لاتحاد الكرة"، مؤكدًا :"سنجري المسحة الثانية مع الشركة التابعة لاتحاد الكرة".

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