شكرا لقرائتكم سيف زاهر: أبو ريدة رئيسا لاتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة بالتزكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى سيف زاهر، إن هناك خطاب سيصل لاتحاد الكرة المصرى، من أجل إقامة انتخابات جديدة للجبلاية فى شهر أكتوبر المقبل، على أن تكون لمدة عام واحد فقط، لافتًا إلى أن المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هم من يتبنون تلك الفكرة.

أضاف سيف خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة أون تايم سبورتس، أن المهندس هانى أبو ريدة يقترب من رئاسة اتحاد الكرة لمدة عام مقبل، قائلاً: "هانى أبو ريدة قرر خوض الانتخابات، ولن ينافسه أحد خاصة وأن أحمد شوبير لن يخوض الانتخابات لمدة عام فقط، وهنا سيفوز أبو ريدة بالتذكية".

تابع زاهر حديثه، موضحًا أن مجلس هانى أبو ريدة سيضم 90% من الوجوه الجديدة، خاصة وأن عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي بدأ بالفعل فى إعداد قائمته التى سيخوض بها انتخابات المرحلة المقبلة.

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وأكد سيف زاهر، إنه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة المرحلة المقبلة، سواء تم تطبيق بند الـ 8 سنوات، أو تم إلغائه.

وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، استعجلت الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإرسال اللائحة الجديدة والنهائية بعد المشاورات التى دارت بين اللجنة الخماسية ومندوبة الفيفا سارة ساليمون، طوال الفترة الأخيرة من أجل اعداد اللائحة، حيث كان من المقرر إرسال اللائحة الأسبوع الجارى إلا أن اللجنة الخماسية لم تتسلم اللائحة حتى تبدأ إجراءات عرضها على الجمعية العمومية.

رفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اقتراح سارة ساليمون، باقامة الجمعية العمومية لمناقشة بنود اللائحة الجديدة يوم 20 يونيو المقبل، وأكد أعضاء اللجنة لمندوبة الفيفا صعوبة اقامتها قبل 30 يونيو المقبل، موضحين أنه فى حال عقدها قبل 30 يونيو سيتم رفض اللائحة الجديدة نظرا لحضور جميع أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية وعددهم 225 ناديا وبالتالى سترفض الأندية فكرة تقليص عدد الجمعية العمومية، أما بعد 30 يونيو وانتهاء السنة المالية سيكون من حق 95 ناديا فقط حضور الجمعية العمومية للجبلاية .

وأقرت مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بند "تضارب المصالح" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.. وتمسكت سارة ساليمون بتشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين، والتأكد من عدم وجود تضارب فى المصالح بين المرشح وتواجده فى اتحاد الكرة سواء فى العضوية أو على كرسى الرئاسة.