شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: حسام حسن اقترب من الأهلى وفرج عامر طلب 30 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى عمر ربيع ياسين، أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، استغل زيارة المهندس فرج عامر رئيس سموحة، له فى الساحل الشمالى منذ أيام قليلة، وطلب منه التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق الساحلى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية، أن المهندس فرج عامر اشترط الحصول على 30 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن حسام حسن، بينما عرض "بيبو" 15 مليون جنيه فقط.

واختتم عمر ربيع ياسين تصريحاته بأن المهندس فرج عامر أبدى موافقة مبدئية مشترطًا الحصول على خدمات ناصر ماهر لاعب الأهلى المعار إلى سموحة نهائيًا، وضم 2 لاعبين آخرين من الذين سيستغنى عنهم الأهلى نهاية الموسم".

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من ناحية أخرى ، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حدد الأربعاء المقبل موعداً لاستئناف التدريبات بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتى الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية اليوم «الأحد» لجميع أفراد الجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدورى الممتاز.

واستقر الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح الأربعاء المقبل، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.