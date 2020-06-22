تشيلسي يقلب خسارته إلى فوز على أستون فيلا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أنعش تشيلسي آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام مضيفه أستون فيلا، إلى فوز ثمين ومستحق 2 - 1 يوم الأحد في المرحلة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وعزز تشيلسي موقعه في المركز الرابع، المؤهل للمسابقة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، في حين تجمد رصيد أستون فيلا، الذي لم يحصد سوى نقطة وحيدة في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
وبادر أستون فيلا بالتسجيل عن طريق كورتني هوس في الدقيقة 43، غير أن تشيلسي قلب الطاولة على أصحاب الأرض بتسجيله هدفين في دقيقتين عن طريق (البديل) الأميركي كريستيان بوليسيتش والفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقتين 60 و62، ليحقق الفريق اللندني انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة.
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