شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبد الكريم: محمد الشناوي أفضل حارس في مصر وأبو جبل مع جنش في الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمي المنتخب الاوليمبي ان محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي هو أفضل حارس مرمي في مصر حاليا، ويأتي في المركز الثاني كل من محمد أبو جبل ومحمود جنش حارسا الزمالك، وأضاف أسامة عبد الكريم في تصريحات عبر قناة الزمالك اأن محمد صبحي حارس مرمي الزمالك والمنتخب الاوليمبي يمثل جيل كبير من الحراس وليس شخصه فقط..

وعن أفضل حارس في تاريخ مصر قال عبدالكريم:" عصام الحضري تاريخ لا ينكره أحداً وأراه الحارس الأفضل عبر تاريخ الكرة المصرية.

فيما قال أسامة عبدالكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، أن ميزان العدل كان أساس اختيار حراس مرمى المنتخب خلال منافسات أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، وأكد عبد الكريم:" في البداية استبعدنا محمود جاد حارس انبي بعد واقعة تعديه على حارس منتخب هولندا في احدى المباريات الودية".

وأضاف:" نسبة مشاركات الحراس كانت الفيصل في اشراك محمد صبحي أساسياً خلال منافسات أمم أفريقا على الرغم من كونه الأصغر سناً".

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من جانبه قال عمر صلاح، حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالي، أنه لم يغضب من اشراك زميله محمد صبحي على حسابه في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً التي تُوج بها المنتخب المصري، وأضاف عمر صلاح :" بالطبع كنت أتمنى المشاركة ولكني لم أغضب من اشراك صبحي ودعمته في البطولة وساظل أدعمه في حالة مشاركته أساسيا ، وأقدر قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب ومدرب الحراس أسامة عبدالكريم".

وأكمل:" هدفنا كان التتويج باللقب وبلوغ دورة طوكيو وهو ما حدث بالفعل".

من ناحية اخري أكد طارق يحيي نجم الزمالك الأسبق ان إدارة النادي الأبيض قررت تأجيل الإعلان عن الصفقات الجديدة الي ما بعد تحديد مصير الموسم الحالي من الدوري سواء بالاستكمال او الإلغاء، وقال طارق يحيي: إدارة الزمالك قررت تأجيل الإعلان عن الصفقات لحين نهاية لموسم رسميا سواء في الوقت الحالي او بعد خوض باقي مباريات الموسم، مضيفا ان الزمالك نجح في ابرام العديد من الصفقات المدوية ولكن سيتم الإعلان عنها في وقتها.