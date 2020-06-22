شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 21/ 6/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد، الموافق 21/ 6/ 2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، حيث أبلغ الزمالك اتحاد الكرة بصعوبة تجميع لاعبيه لاجراء المسحات، والإدارة تتمهل في الصفقات المحلية بسبب مصير الدوري، وشقيق حسين الشحات يطمئن الجماهير بعد جراحة "الفتاق"، وسلبية المسحة الأولى لجميع العاملين بنادى بيراميدز.

الجبلاية: تكاليف الاجراءات الوقائية ومسحات الأندية من مساهمات فيفا ضد كورونا

أكد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، أن التكاليف المالية لمجموعة الاجراءات الوقائية للأندية التى ينص عليها البروتوكول المعد من اللجنة الطبية للاتحاد وكذلك المسحات التى يخضع لها جميع فرق الدورى الممتاز من لاعبين وأجهزة فنية وإدإرية، سيصرف جزء كبير عليها من قيمة المنحة التى أرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا" للاتحادات المختلفة فى كل دول العالم كمساهمة فى أزمة جائحة كورونا.

الزمالك يبلغ اتحاد الكرة بصعوبة تجميع لاعبيه لاجراء المسحات

تلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى الزمالك، يفيد بصعوبة تجميع لاعبيه فى الفترة الحالية للخضوع للمسحات الخاصة بفيروس كورونا التى يجريها الجبلاية للأندية المتنافسة فى الدورى المتاز، قبل العودة للتدريبات تمهيدا لاستئناف النشاط.

الزمالك يتمهل في الصفقات المحلية بسبب مصير الدوري

بدأت إدارة الكرة في نادي الزمالك بالتمهل في حسم الصفقات الصيفية المقبلة والتي تخص اللاعبين المصريين والمتواجدين بالدوري، وأكد مصدر داخل نادي الزمالك ان إدارة الكرة بدأت تتخذ طريق التمهل في المفاوضات مع اللاعبين المحليين بسبب عدم حسم مصير الموسم الحالي من الدوري سواء بالاستئناف او الإلغاء، خاصة انه في حالة الاستئناف فان الفترة المقبلة قد تشهد بعض التغيرات مثل إصابة لاعبين أو هبوط مستوي آخرين وارتفاع مستوي لاعبين لم يحالفهم التوفيق قبل التوقف.

رسمياً.. ناسيونال ماديرا البرتغالى يطلب شراء ناصر ماهر لاعب الأهلى

تلقى النادى الأهلى عرضاً رسمياً من ناسيونال ماديرا البرتغالى للحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر المعار لسموحة حتى نهاية الموسم، وأوصت لجنة التخطيط للكرة بعدم بيع ناصر ماهر بشكل نهائى وطلبت اللجنة من إدارة التعاقدات بالنادى تجديد إعارة اللاعب لأحد الأندية التى طلبت ضمّه خلال الموسم المقبل، بعدما رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عودة اللاعب بعد انتهاء إعارته الحالية للنادىى السكندرى.

المسحة تكشف نوايا الأهلي تجاه عاشور وفتحي وإكرامي

كشفت إجراءات المسحة الطبية الأولى لللاعبين والجهاز الفني والإداري وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن نوايا إدارة النادي تجاه الثلاثي احمد فتحي وشريف اكرامي وحسام عاشور لاعبو الفريق الذين انتهت علاقتهم رسميا بالنادي بنهاية الموسم الجاري.

شقيق حسين الشحات يطمئن الجماهير بعد جراحة "الفتاق"

نشر محمد الشحات، شقيق حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي، صوراً لشقيقه بعد إجرائه جراحة "الفتاق"، عبر موقع فيس بوك، وعلق قائلا، "شفاك الله وعافاك يا أغلي الناس وربنا يطمنا عليك وتقوم بألف سلامه يا حبيبي وترجع تدغدغ وتكسر الدنيا تاني إن شاء الله".

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فيديو.. كواليس خضوع لاعبى الأهلى للمسحة الطبية الأولى فى التتش

انتهى النادي الأهلي من إجراء المسحة الطبية الأولى لللاعبين والجهاز الفني والإداري وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

أعلن نادى مصر انسحابه رسميا من الدورى الممتاز، ورفضه استكمال الموسم الحالى، فى خطاب رسمى ارسله إلى اتحاد الكرة اليوم الأحد. سلبية المسحة الأولى لجميع العاملين بنادى بيراميدز كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أن نتيجة المسحة الأولى التي أجراها جميع أعضاء الفريق والنادي جاءت سلبية بالكامل ولا توجد أي حالات لفيروس كورونا على الإطلاق، مشددًا على أن جميع أفراد النادي سواء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكذلك العمال وكل من له علاقة بفريق الكرة وتدريباته اليومية، خضع للمسحة الأولى بالأمس، تحت إشراف أفضل المعامل التي تعاقد معها النادي. وأظهرت النتائج سلبيتها تماما. تحوم الشكوك حول إصابة بعض لاعبى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة وكذلك بعض أفراد الجهاز الفنى بفيرس كورونا، وذلك بعد أن أجرى اللاعبون والجهاز الفنى تحليل "دم" فى نهاية الإسبوع الماضى، لتكشف تلك التحاليل عن وجود شكوك حول إصابة البعض بفيرس كورونا، إلا أن تحاليل الدم لا يمكن لها أن تُجزم الإصابة من عدمها.

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