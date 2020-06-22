تحليل كورونا للاعبي الخماسي الحديث وموظفي الاتحاد الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولي اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، علي إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا ، لجميع اللاعبين والمدربين والإداريين وموظفي الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة خلال الأسبوع المقبل، وفقاً للإجراءات الاحترازية المطلوبة من الاتحاد قبل استئناف عودة النشاط الرياضي في الاول من الشهر المقبل .
وكان الاتحاد المصري للخماسي الحديث قد نظم بطولة اون لاين ، بمشاركة جميع لاعبي الخماسي الحديث من اماكن تواجدهم، استعداداً لعودة النشاط الرياضي بعد توقفه في بداية شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث قرر مجلس إدارة الاتحاد بالتبرع بعائد البطولة إلي إحدى المستشفيات، حيث حدد الاتحاد مبلغ رمزي يصل إلي 50 جنيه للاشتراك في البطولة .
وحدد اتحاد الخماسي الحديث الخطة المتوقعة للاعبين المتأهلين إلي اولمبياد طوكيو 2021 ، حيث تم عرضها علي اللجنة الأولمبية المصرية قبل أن ترسل إلي وزارة الشباب والرياضة.
اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عاما.
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