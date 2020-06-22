شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل كورونا للاعبي الخماسي الحديث وموظفي الاتحاد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولي اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، علي إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا ، لجميع اللاعبين والمدربين والإداريين وموظفي الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة خلال الأسبوع المقبل، وفقاً للإجراءات الاحترازية المطلوبة من الاتحاد قبل استئناف عودة النشاط الرياضي في الاول من الشهر المقبل .

وكان الاتحاد المصري للخماسي الحديث قد نظم بطولة اون لاين ، بمشاركة جميع لاعبي الخماسي الحديث من اماكن تواجدهم، استعداداً لعودة النشاط الرياضي بعد توقفه في بداية شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث قرر مجلس إدارة الاتحاد بالتبرع بعائد البطولة إلي إحدى المستشفيات، حيث حدد الاتحاد مبلغ رمزي يصل إلي 50 جنيه للاشتراك في البطولة .

وحدد اتحاد الخماسي الحديث الخطة المتوقعة للاعبين المتأهلين إلي اولمبياد طوكيو 2021 ، حيث تم عرضها علي اللجنة الأولمبية المصرية قبل أن ترسل إلي وزارة الشباب والرياضة.

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فيما سلمت اللجنة الأوليمبية المصرية، تقريرا شاملا عن خطة الاتحادات استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، لوفد من وزارة الشباب والرياضة لعرضها علي الوزير أشرف صبحي ، وذلك بعد الجلسات التي عقدتها اللجنة الأولمبية مع الاتحادات الرياضية علي مدار الاسبوعين الماضيين في جلسات مقسمة علي ايام للاطلاع علي خطة كل اتحاد ومتطلباته من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهر للفترة القادمة بخصوص اللاعبين المتأهلين واللاعبين الوارد تأهلم الي الاولمبياد ، لتحديد المقابل المادي المطلوب لصرف الدعم المنتظر من الوزارة للصرف علي الخطة البديلة للاتحادات بعد عودة النشاط الرياضي المحلي والدولي خلال الفترة المقبلة بعد توقفهم لمدة تزيد عن شهرين بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد .