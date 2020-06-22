شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: خلال ساعات اجتماع بين وزير الرياضة واتحاد الكرة وأندية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى سيف زاهر، إن هناك جلسة سيتم الدعوة لها بين أندية الدورى الممتاز الـ 18، وعمرو الجنانينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، فى وجود أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لمناقشة جميع النقاط المتعلقة بملف عودة النشاط الرياضى ومسابقة الدورى الممتاز، التى تحدد لها بعد يوم 25 من الشهر المقبل.

أضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه من المنتظر أن يتم مناقشة جميع الأندية فى جلسة واحدة من أجل الوقف على كافة الأزمات التى تواجههم والعمل على حلها، واتخاذ القرار الصائب والذى يعود بالمصلحة العامة للجميع.

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وكان وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أكد أن الجبلاية سوف تعلن خلال أيام موعد نهاية بطولة الدورى، وقال العطار: "حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات يعكف على وضع مواعيد المسابقة بالتشاور مع الاتحاد الأفريقى الكاف فى ظل وجود مباريات للأندية المصرية فى دورى الأبطال والكونفدرالية، وخلال أيام سوف يعلن موعد نهاية مسابقة الدوري".

وأضاف وليد العطار، "ليس لدينا أى أزمات كل أمر نتعرض له لدينا له خطة، فى البداية قالوا اجتماع أندية الدورى مع اتحاد الكرة سيكون بالتصويت لحسم المسابقة ولم يحدث هذا قرار دولة لم نناقشه بل ناقشنا سبل العودة، وقمنا بإجراء مسحات كورونا رغم تلميح البعض أننا سنواجه أزمة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية على الصعيد الطبى ولم يحدث ذلك، بعض الأندية طلبت أن تكون المسحة على نفقة الاتحاد وحدث بالفعل للحفاظ على سلامة كافة أطراف اللعبة ولا أتفهم موقف بعض الفرق التى أجرتها على حساب دون داع "

وعن مشكلة عودة الأجانب، قال المدير التنفيذى للجبلاية، "أبلغنا الأندية فى حال وجود أى مشكلة مع أى لاعب أجنبى يتم إخطارنا وسوف يتم التنسيق مع وزارة الطيران المدنى وسيتم بحث سبل عودته للقاهرة قبل موعد بداية التدريبات لفريقه"