فيديو.. محمد شبانة يكشف فى "لايف" الخليج 365 ثغرة انضمام بكرى للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى برنامجه عبر ”الخليج 365” أن انتهاء عقد عبد الله بكرى مع بيراميدز بنهاية الموسم المقبل يسهل أمام إدارة الزمالك مهمة ضمه من بيراميدز خاصة أن اللاعب سيحق له التوقيع لأى نادى بشكل حر فى شهر يناير المقبل لذا ترغب إدارة بيراميدز فى تسويقه خاصة مع ارتفاع القيمة المالية لعقده. لمتابعة لايف شبانة بالكامل Advertisements تابع الإعلامى محمد شبانه فى برنامج " مع شبانه" عبر صفحات الخليج 365 أن إدارة الزمالك تبحث مع وكيل أعمال اللاعب عبدالله بكري الحصول على توقيعه ثم الدخول فى مفأوضات مع بيراميدز من أجل ضمه فى الموسم الجديد كما إن الزمالك وضع 10 مليون جنيه حد أقصى من أجل إتمام الصفقة مع استبعاد انتقال محمد عبد الغنى مدافع الفريق فى أية صفقات تبادلية مع بيراميدز. الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

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