شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع طارق السيد وحقيقة تعيينه بجهاز كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، تفاصيل اجتماع مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض مع طارق السيد نجم الفريق السابق، اليوم، الأحد، فى منزل رئيس قلعة ميت عقبة، حيث أوضح أن طارق السيد قد أجرى مكالمة فى الساعات الأولى من اليوم كشف خلالها له عن رغبته فى عقد جلسه معه للحديث حول بعض تصريحاته التليفزيونية بعد إعلان رئيس الزمالك عن توجيه رسالة عتاب لنجم الفريق السابق عن بعض التصريحات التى قالها حيث قال منصور لطارق السيد:"من الذي قلت له أمرا خاطئا ولم يوافق على عملك في النادي"، ليتم غلق المكالمة الهاتفية مع تحديد جلسة للحديث حول تلك المسألة.

وأوضح المصدر ذاته إنه عقب المكالمة الهاتفية توجه اليوم طارق السيد للاجتماع مع رئيس الزمالك وأوضح له السيد أسباب ما قاله من تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامى إبراهيم فايق إنه لا يلقى قبولا فى النادى وإنه لا ولم يحصل على فرصته بقلعة ميت عقبة ليتفهم منه رئيس نادى الزمالك موقفه بالكامل ويؤكد له أن هذا الأمر غير صحيح وأن الفرصة متاحة أمام جميع أبناء الزمالك داخل النادى.

وفيما يخص تعيينه بجهاز الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك أوضح المصدر ذاته حقيقة الأمر قائلاً:"رئيس الزمالك قال لطارق السيد نصًا أنه قد يكون من المرشحين للتواجد فى جهاز كارتيرون مثل جميع أبناء النادى المرشحين للعمل فى جهاز المدرب الفرنسى بعد تقدم سامى الشيشينى باستقالة من منصب المدرب العام".

وبسؤال مصدر مسؤول بنادى الزمالك عن حقيقة استقرار إدارة الكرة بنادى الزمالك التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور لبديل الشيشينى من عدمه قال المصدر أن الملف حتى اللحظة الجارية لم يتم العمل به حيث هناك بعض الأمور التى تعمل عليها إدارة الكرة دون الإعلان عنها ثم يتم حسم ذلك الملف والإعلان عن الموقف النهائى بشأن شكل جهاز كارتيرون خلال المرحلة المقبلة بعد التجديد للمدرب الفرنسى لمدة موسم آخر.