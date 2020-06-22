بيراميدز يعرض لقطات من كواليس خضوع للاعبيه للمسحة الطبية الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز، لقطات من كواليس خضوع لاعبى الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى والإدارى، للمسحة الطبية الأولى للتأكد من عدم تعرض أى منهما للإصابة بفيرس كورونا، قبل تحديد موعد عودة التدريبات الجماعية خاصة بعد أن حددت وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة إمكانية عودة النشاط الرياضى بداية من أمس السبت، بشرط خضوع جميع اللاعبين للمسحات الطبية.
وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أن نتيجة المسحة الأولى التي أجراها جميع أعضاء الفريق والنادي جاءت سلبية بالكامل ولا توجد أي حالات لفيروس كورونا على الإطلاق، مشددًا على أن جميع أفراد النادي سواء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكذلك العمال وكل من له علاقة بفريق الكرة وتدريباته اليومية، خضع للمسحة الأولى بالأمس، تحت إشراف أفضل المعامل التي تعاقد معها النادي، وأظهرت النتائج سلبيتها تماما.
أضاف المدير الرياضي بأن الفريق وجميع أعضاء النادي سيجرون كذلك المسحة الثانية طبقا للبروتوكول الذي حددته اللجنة الطبية باتحاد الكرة لجميع الأندية، يوم الأربعاء المقبل بمقر النادي بالدفاع الجوي، على أن يستأنف فريق الكرة تدريباته مرة أخرى بداية من الخميس في ضوء نتيجة المسحة الثانية.
وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط.
وكان ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أكد أن النادي يؤمن بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن وتجاه الرياضة وكرة القدم بوجه خاص وكافة العاملين بمجال كرة القدم، وأن النادي يثق في قرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقتي الدوري والكأس.
أضاف ممدوح عيد بأن الدولة ولجنة الأزمات بالحكومة مع اتحاد الكرة هم المنوط بهم دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن عودة النشاط من عدمه، مشددا أن أي قرار تتخذه الدولة يكون ملزما، ونادي بيراميدز ملتزم تماما بكافة قرارات الدولة في هذا الشأن، وملتزمون بدورنا في مساندة الدولة المصرية كنادي مصري أصيل.
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