شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب وصول عروض رسمية لشراء وليد أزارو في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولو النادي الأهلي أنهم ينتظرون وصول عروض رسمية لضم المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الأتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري ، وأكدت إدارة النادي إنها ستدرس أي عرض لضم المهاجم المغربي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر ، ونفي مسئولو الأهلي أن يكون المهاجم المغربي قد تلقى عروض فرنسية أو بلجيكية أو من الخليج وشددوا على أن النادي بإنتظار عرض رسمي لضم اللاعب من أجل البت فيه.

من ناحية أخرى ، طالب الكونغولي جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي إدارة الأهلي بحسم مصيره والتفاوض الرسمي مع ناديه من أجل إتمام صفقة انتقاله خلال الموسم المقبل بعدما زادت العروض التى تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية عديدة في منطقة الخليج وشمال أفريقيا ودوريات ليست قوية في أوربا ، وفي هذا الشأن ، علم ”الخليج 365” أن المهاجم الكونغولي تحدث عبر وكيل أعماله الفرنسي نيكولاس موريلي مع مسئول بارز في القلعة الحمراء حول جدية الأهلي في إتمام الصفقة بعدما سبق وتحدث الأهلي مع الوكيل واللاعب منذ عدة أسابيع ورحب مهاجم مازيمبي بإرتداء قميص الأهلي لكن مهاجم مازيمبي لم يجد أي تقدم ولا تطوّر في المفاوضات وهو ما حعله يشعر بحالة من الحيرة خوفاً من تراجع الأهلي عن التعاقد معه وإهدار فرصة اللعب في دوري أخر قوي أو ناد كبير لرغبة اللاعب في الرحيل عن مازيمبي بنهاية الموسم الجاري.