شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد، الموافق 21/ 6/ 2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، حيث أكد اتحاد الكرة أن تكاليف الاجراءات الوقائية ومسحات الأندية من مساهمات فيفا ضد كورونا، أبلغ الزمالك اتحاد الكرة بصعوبة تجميع لاعبيه لاجراء المسحات، وشقيق حسين الشحات يطمئن الجماهير بعد جراحة "الفتاق"، وسلبية المسحة الأولى لجميع العاملين بنادى بيراميدز.

الجبلاية: تكاليف الاجراءات الوقائية ومسحات الأندية من مساهمات فيفا ضد كورونا

أكد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، أن التكاليف المالية لمجموعة الاجراءات الوقائية للأندية التى ينص عليها البروتوكول المعد من اللجنة الطبية للاتحاد وكذلك المسحات التى يخضع لها جميع فرق الدورى الممتاز من لاعبين وأجهزة فنية وإدإرية، سيصرف جزء كبير عليها من قيمة المنحة التى أرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا" للاتحادات المختلفة فى كل دول العالم كمساهمة فى أزمة جائحة كورونا.

الزمالك يبلغ اتحاد الكرة بصعوبة تجميع لاعبيه لاجراء المسحات

تلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى الزمالك، يفيد بصعوبة تجميع لاعبيه فى الفترة الحالية للخضوع للمسحات الخاصة بفيروس كورونا التى يجريها الجبلاية للأندية المتنافسة فى الدورى المتاز، قبل العودة للتدريبات تمهيدا لاستئناف النشاط.

رسمياً.. ناسيونال ماديرا البرتغالى يطلب شراء ناصر ماهر لاعب الأهلى

تلقى النادى الأهلى عرضاً رسمياً من ناسيونال ماديرا البرتغالى للحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر المعار لسموحة حتى نهاية الموسم، وأوصت لجنة التخطيط للكرة بعدم بيع ناصر ماهر بشكل نهائى وطلبت اللجنة من إدارة التعاقدات بالنادى تجديد إعارة اللاعب لأحد الأندية التى طلبت ضمّه خلال الموسم المقبل، بعدما رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى عودة اللاعب بعد انتهاء إعارته الحالية للنادىى السكندرى.

شقيق حسين الشحات يطمئن الجماهير بعد جراحة "الفتاق"

نشر محمد الشحات، شقيق حسين الشحات صانع ألعاب النادي الأهلي، صوراً لشقيقه بعد إجرائه جراحة "الفتاق"، عبر موقع فيس بوك، وعلق قائلا، "شفاك الله وعافاك يا أغلي الناس وربنا يطمنا عليك وتقوم بألف سلامه يا حبيبي وترجع تدغدغ وتكسر الدنيا تاني إن شاء الله". Advertisements

فيديو.. كواليس خضوع لاعبى الأهلى للمسحة الطبية الأولى فى التتش

انتهى النادي الأهلي من إجراء المسحة الطبية الأولى لللاعبين والجهاز الفني والإداري وجميع العاملين بالفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

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