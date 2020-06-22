شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية: تكاليف الاجراءات الوقائية ومسحات الأندية من مساهمات فيفا ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، أن التكاليف المالية لمجموعة الاجراءات الوقائية للأندية التى ينص عليها البروتوكول المعد من اللجنة الطبية للاتحاد وكذلك المسحات التى يخضع لها جميع فرق الدورى الممتاز من لاعبين وأجهزة فنية وإدإرية، سيصرف جزء كبير عليها من قيمة المنحة التى أرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا" للاتحادات المختلفة فى كل دول العالم كمساهمة فى أزمة جائحة كورونا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن منذ فترة رصد 150 مليون دولار للاتحادات الأعضاء لمواجهة التأثير الاقتصادي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن فيفا في بيان، أن كل الأعضاء وعددهم 211 سيتسلمون نصف مليون دولار بجانب أي مستحقات من 2019 و2020 لمقاومة آثار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف نشاط اللعبة.

وصرح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تسبب الوباء في تحديات غير مسبوقة لكل مجتمع كرة القدم ومن واجب فيفا أن يدعم كل المتضررين، مضيفا :" هذا ينطلق من تقديم مساعدات مالية فورية للاتحادات الأعضاء ويعاني الكثير منها من أزمة مالية".