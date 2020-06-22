شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي: كنت أتمني أن بداية ونهاية الدورى تعلن ومد فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة صدقي المدير الفنى لفريق الكرة بنادي سموحة أن فريقه بدأ التجهيز لخوض التدريبات استعدادا للدوري الممتاز وأجرى اختبارات طبية للاعبين ولكنه فوجئنابخطاب يوم الجمعة الماضي من اتحاد الكرة يخطره بضرورة إجراء مسحتين قبل بدء التدريبات مما جعل الفريق يوقف الترتيبات انتظارا للمسحة التى تكفل بها اتحاد الكرة وهو ما سيحدث بها غدا فى حضور لجنة طبية من اتحاد الكرة لإجراء المسحة الأولي للاعبين .

وقال صدقي فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 أنه كان يتمنى أن يحتوي خطاب اتحاد الكرة على توضيح للأمور المتشابكه سواء خاصة بجدول الدوري الممتاز وبدايته ونهايته حتي تكون الرؤية واضحة أمام أي مدير فني ليقوم بتجهيز اللاعبين على أفضل صورة فى حدود ما هو متاح من وقت بالإضافة أن تكون الرؤية واضحة بالنسبة للموسم القادم المكتظ بالتوقفات الكثيرة بسبب الارتباطات خاصة بالمنتخبات المختلفة .

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وأشار صدقي أنه كان يراقب لاعبيه فى بعض التدريبات البدنية اونلاين ولكن هذا غير كاف لتجهيز اللاعبين مؤكدا أن اللاعبين نجح وفى الحفاظ على أوزانهم بنسبة كبيرة مما يساعد الجهاز الفني فى التدريبات خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه يتوقع وقوع إصابات بين اللاعبين مع بداية المباريات لان الوقت غير كاف لتجهيزهم .

وأضاف انه يتواصل مع مسئولي اتحاد الكرة عن طريق الاتصالات مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية وووليد العطار المدير التنفيذى للاستفسار منهم عن اية معوقات بالإضافة إلى تواصل فرج عامر رئيس النادي مع مسئولي الاتحاد .