شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية الأحد 21 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 21 / 6 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، المسحة تكشف نوايا الأهلي تجاه عاشور وفتحي وإكرامي المسحة تكشف نوايا الأهلي تجاه عاشور وفتحي وإكرامي الأهلي يبحث طلب سموحة بتجديد إٍعارة 3 لاعبين في الموسم المقبل نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة لاعبو المقاصة يبحثون عن عروض للهروب من " التسريح " Advertisements يحيى الدرع يوقع على عقود التجديد ليد الزمالك لمدة سنتين الزمالك يبلغ اتحاد الكرة بصعوبة تجميع لاعبيه لاجراء المسحات مصدر باللجنة الأولمبية : عودة الألعاب القتالية للتدريبات في أول أغسطس المقبل

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