اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية الأحد 21 / 6 / 2020

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية الأحد 21 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 21 / 6 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، المسحة تكشف نوايا الأهلي تجاه عاشور وفتحي وإكرامي

المسحة تكشف نوايا الأهلي تجاه عاشور وفتحي وإكرامي

 

المسحة تكشف نوايا الأهلي تجاه عاشور وفتحي وإكرامي

 

الأهلي يبحث طلب سموحة بتجديد إٍعارة 3 لاعبين في الموسم المقبل

eb8e1c5ae8.jpg

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

2376b3bb0e.jpg

لاعبو المقاصة يبحثون عن عروض للهروب من " التسريح "

53d827dcbb.jpg

Advertisements

يحيى الدرع يوقع على عقود التجديد ليد الزمالك لمدة سنتين

83e56ad005.jpg

الزمالك يبلغ اتحاد الكرة بصعوبة تجميع لاعبيه لاجراء المسحات

ac3c46c2f3.jpg

مصدر باللجنة الأولمبية : عودة الألعاب القتالية للتدريبات في أول أغسطس المقبل

c4b24e08ad.jpg

 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية الأحد 21 / 6 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا