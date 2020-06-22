شكرا لقرائتكم خبر عن عمر صلاح : أدعم محمد صبحي ولم أغضب من مشاركته في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر صلاح، حارس مرمى الزمالك السابق وسموحة الحالي، أنه لم يغضب من اشراك زميله محمد صبحي على حسابه في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً التي تُوج بها المنتخب المصري، وأضاف عمر صلاح في تصريحات عبر قناة الزمالك:" بالطبع كنت أتمنى المشاركة ولكني لم أغضب من اشراك صبحي ودعمته في البطولة وساظل أدعمه في حالة مشاركته أساسيا ، وأقدر قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب ومدرب الحراس أسامة عبدالكريم".

وأكمل:" هدفنا كان التتويج باللقب وبلوغ دورة طوكيو وهو ما حدث بالفعل".

من ناحية اخري أكد طارق يحيي نجم الزمالك الأسبق ان إدارة النادي الأبيض قررت تأجيل الإعلان عن الصفقات الجديدة الي ما بعد تحديد مصير الموسم الحالي من الدوري سواء بالاستكمال او الإلغاء، وقال طارق يحيي في برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك : إدارة الزمالك قررت تأجيل الإعلان عن الصفقات لحين نهاية لموسم رسميا سواء في الوقت الحالي او بعد خوض باقي مباريات الموسم، مضيفا ان الزمالك نجح في ابرام العديد من الصفقات المدوية ولكن سيتم الإعلان عنها في وقتها.