شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يطالب محترفيه بسرعة العودة بعد وعد الجناينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عبد الجليل إمام المدير الإدارى للإتحاد السكندرى فى مخاطبة لاعبى الفريق الأفارقة من أجل تجهيز أنفسهم للعودة من جديد فى أقرب وقت مع فتح الطيران الجوى لمصر للإنضمام لصفوف زعيم الثغر للانخراط فى التدريبات استعدادا لعودة النشاط الكروى المقرر له يوم 25 يوليه المقبل .

وتعهد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لبعض الأندية التى تعانى من عدم تواجد محترفيها بعودتهم على مسئوليته الخاصة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى " .

ويضم الإتحاد السكندرى خمس محترفين وهم الإيفوارى رزاق سيسيه والأوغندى إيمانويل أوكوى والمالى ويلسون اكاكبو والسورى عمر الميدانى، بالإضافة لليبى أنيس سالتو الذى فضل البقاء بالإسكندرية وعدم السفر لبلاده.

ويبحث طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى عن بدائل بالفريق تحسبا لتأخر عودة اللاعبين الأفارقة بصفوف الفريق من بلادهم أو لتأخر الطيران .

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من ناحية اخرى يعقد اليوم الخميس، طلعت يوسف اجتماعاً مع جهازه المعاون لحسم موعد أول مران لزعيم الثغر استعداداً لعودة بطولة الدوري ، وطلب طلعت يوسف من الجهاز الإدارى بالفريق سرعة مخاطبة لاعبى الفريق الأفارقة المتواجدين فى بلادهم منذ توقف النشاط الكروى فى مصر لتوفيق أوضاعهم والعودة إلى مصر فور فتح المجال الجوى للانضمام لصفوف زعيم الثغر بعد قرار وزير الشباب والرياضة بالأمس بعودة النشاط الرياضى يوم 25 يوليو المقبل .