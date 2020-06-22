شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : معكم قريبا بتقدير واحترام للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق ومقدم برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك شكر لجميع من ساندوه في ازمته الأخيرة بإصابة ابنته بفيروس كورونا، معلنا عودته قريبا لممارسة عمله بانتظام، وكتب خالد الغندور علي صفحته الرسمية علي موقع التواص الاجتماعي " فيس بوك " : ان شاء الله قريبا اكون معاكم بحب و احترام و تقدير للجميع نختلف في الانتماء و الآراء و لكن يبقي الاحترام هو السائد بيننا و سنسعي جميعًا لتقليل نسبة التعصب الاعمي و الشتايم المتبادلة بين الجماهير و مع احتفاظ كل فريق ان يناقش قضاياه و يدافع عنها دون الإساءة للغير و اتمني من جميع المسئولين في المنظومة الرياضية ان يكون العدل و العدالة و تطبيق اللوائح علي الجميع هي شعارنا جميعًا حتي يتم إلغاء كلمة الاقوي ينتصر و يصبح الحق هو المنتصر و اشكركم من كل قلبي علي الدعم و المساندة الإنسانية التي تدل علي النية الطيبة ????❤️



خالد الغندور

وأكد الإعلامى خالد الغندور في تدوينة له اليوم، إنه ينتظر ظهور نتيجة المسحة الطبية التى أجراها أفراد أسرته، للتأكد من عدم إصابتهم بفيرس كورونا، حيث كانت إبنته "زينة" تعرضت للإصابة بالفيرس، الأمر الذى أدى لعزل الأسرة بالكامل، وعدم ظهور الغندور عبر شاشة قناة الزمالك لتقديم برنامجه.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قائلاً: "إن شاء الله يوم الثلاثاء ستظهر نتائج المسحة للأسرة، وخير إن شاء الله، أدعولنا".

وكان خالد الغندور، أكد أنه يتقدم بالشكر إلى كل من سانده بعد تعرض ابنته لفيروس كورونا، قائلاً: "تغيرت أمامي الصورة وأصبحت أشاهدها أفضل وأعتقد بعد هذه المحنة نظرتي للأمور ستتغير وإنها في النهاية كرة قدم انتماءاتها مختلفة ولكن يبقي الحب والعشرة والصداقة في وطن واحد اسمه مصر".

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وتابع الغندور: "شكرا لهذه المشاعر الإنسانية من قناة الأهلي وأشكر المهندس عدلي القيعي وأستاذ إبراهيم المنيسي علي دعمهما لي في مرضي ابنتي"، متابعا: "الشكر لكل نجوم الزمالك القدامي وعشرة العمر ولمجلس إدارة الزمالك علي الدعم والمساندة و كل الشكر لفريق عمل زملكاوي ولإعلام المصريين".

كما قال الغندور: "شكرًا لكل من اختلفت معهم رياضيًا ورغم ذلك كلموني للاطمئنان علي ابنتي كابتن شطة ومهندس خالد مرتجي وأستاذ محمد الجارحي وأستاذ جمال جبر وكابتن خالد بيبو وكابتن ياسر ريان وكابتن وليد صلاح".

كما تقدم الغندور بالشكر إلى عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلى السابق قائلاً: "شكرا للمهندس عماد وحيد عضو مجلس إدارة الاهلي السابق علي الدعم و المساندة وشكرا لعائلتك المحترمة".