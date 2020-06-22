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الخماسي الحديث يستقر علي استاد القاهرة لاستقبال التدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، علي اختيار هيئة استاد القاهرة الدولي ، لاستقبال تدريبات اللاعبين خلال الفترة المقبلة ، بعد قرار دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي في الأول من يوليو المقبل للألعاب الغير تلامسية .

ويحتاج لاعبي الخماسي الحديث ، ملاعب الرماية وحمام السباحة وميدان الفروسية لخوض تدريباتهم استعداداً للمشاركة في البطولات القادمة والتي قام الاتحاد الدولي لتحديدها .

أعلن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن المواعيد الجديدة للبطولات المتبقية للتأهل لأولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها بعد الإعلان عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس ، حيث ستقام بطولة العالم للخماسي الحديث ولليزر رن في الفترة من 7 إلى 13 يونيو 2021 في منسيك ببلغاريا، وتعد هذه البطولة هي أخر فرص التأهل لأولمبياد طوكيو، وستعلن قائمة التصنيف الدولي المؤهل للأولمبياد في اليوم التالي للبطولة، وبعد إلغاء باقي سلسلة بطولات كأس العالم موسم 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا بعد إقامة البطولة الأولى التي استضافتها مصر، فقد تم الاتفاق على استكمال باقي سلسلة البطولات في نفس الدول المستضيفة وفي نفس المواعيد عام 2021.

 

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وسيقام كأس العالم بودابست في الفترة من 24 إلى 28 مارس، ثم كأس العالم صوفيا في الفترة من 7 إلى 11 أبريل، ثم كأس العالم صوفيا في الفترة من 15 إلى 18 إبريل، ويقام نهائي كأس العالم في الفترة من 13 إلى 16 مايو في سول .

وكان الاتحاد المصري للخماسي الحديث قام بإطلاق مبادرة لدعم الأسر المحتاجة من موظفين وعمال الاتحاد و عمال باليومية لتوفير أهم احتياجاتهم في الظروف التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وتهدف الحملة لتوفير الوسائل الاحترازية و المنظفات و البضائع و الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية للأسر الغير قادرة حيث شارك في الحملة، لاعبي المنتخب القومى الخماسي الحديث وقاموا بمناشدة جميع الاتحادات والمدربين وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بالمجال الرياضى بالمشاركة فى المبادرة.

 

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