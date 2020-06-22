شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإنتاج الحربى يخضعون للمسحة الثانية الخميس ..ويؤدون أول مران السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادى الانتاج الحربى أن لاعبي الفريق أجرو المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا والأمور تسير بشكل جيد بحضور جميع لاعبي الفريق وان ناديه سينفذ التعليمات مؤكدا انه فى حال حدوث ضرر لا قدر الله الدولة سيكون لها دور فى ايقاف هذا الضرر .

وقال مهدي فى تصريحات لقناة أون تايم ىسبورت 2 ان المسحة الطبية الثانية للاعبي الانتاج الحربي ستكون يوم الخميس المقبل فى تعاون مع مسئولي اتحاد الكرة الذين قاموا بارسال اللجنة الطبية التى قامت بالدور الأكمل.

وأضاف أن الجهاز الفني حدد يوم السبت المقبل موعدا لخوض اول مران للفريق بعد فترة غياب طويلة عن التدريبات فى اطار عودة النشاط الرياضى والتى من خلالها سيكون الدورى الممتاز منتظرين جدول المسابقة

وكان لاعبو الإنتاج الحربى قد توافدو توافد على مقر النادى صباح اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة التزم بها الجميع للحفاظ على سلامة عناصر اللعبة وخضعوا للمسحة الطبية .

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وكان اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى قد لجأ للاستعانة بمحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لمساعدة الجهاز الطبى لفريقه قبل عودة التدريبات استعداداً لعودة الدورى، وقال عامر إنه طالب الجهاز الطبى للإنتاج بالاستعانة باللجنة الطبية للجبلاية قبل إعداد خريطة الإعداد لعودة النشاط الكروى بالنادى حفاظاً على سلامة كل أطراف المنظومة بالنادى.

فى وقت سابق، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه جاهز لعودة مسابقة الدورى بعد الجلسة المثمرة التى جمعته بعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والتعهدات التى حصل عليها لإنهاء كل التحفظات للنادى، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نوجه جزيل الشكر للجناينى، فقد لمسنا استعدادات جدية لعودة النشاط ودراسة لكل التحفظات التى طرحناها، ووجدنا ردودا مقنعة، لذا سنبدأ الاستعداد لعودة بطولة الدورى على الفور".

وأضاف رئيس الإنتاج الحربى، "لم يسألنا أحد فى الجلسة عن رأينا فى عودة النشاط الكروى من عدمه فهذا قرار دولة وعلينا الالتزام به وتحمل مسئوليتنا تجاه الوطن فى هذه الأزمة الطارئة، الجناينى تعهد لبعض الأندية التى تعانى من عدم تواجد محترفيها بعودتهم على مسئوليته الخاصة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى ".

وتابع أشرف عامر، "أبلغنا رئيس اللجنة الخماسية بأن الأندية لن تتكلف أية أعباء إضافية مادية، وأنه لن تكون هناك معسكرات طويلة لاستنئاف مباريات الدورى، كما أخطرنا أن الاتحاد سيتولى تطبيق الاحتياطات الطبية وإجراء المسحات والتحاليل لكافة عناصر اللعبة وبالتالى وافقنا لأن كل تحفظاتنا كانت تتلخص فى هذه النقاط الاعباء المادية الاضافية والاحتياطيات الطبية".