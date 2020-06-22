شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة ينتهى من إجراء المسحة الطبية الأولى لجميع اللاعبين والجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى اليوم نادى وادى دجلة، إجراءات خضوع جميع لاعبى الفريق الكروى الأول، والجهاز الفنى والإدارى، للمسحة الطبية الأولى، للكشف عن فيرس كورونا، والتأكد من سلامة الجميع قبل اتخاذ القرار الرسمى بعودة الفريق للتدريبات الجماعية، وذلك عقب اتخاذ وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة قرارًا بعودة النشاط الرياضى بداية من أمس السبت، على أن يتم استئناف مسابقة الدورى بعد يوم 25 من الشهر المقبل.

وخضع جميع اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى لإجراء المسحة الطبية، تحت إجراءت احترازية مشددة، حيث طُلب من اللاعبين عدم النزول من سياراتهم، والتواجد بها لحين حلول دوره فى الخضوع للمسحة الطبية، وذلك منعًا للتزاحم أو مخالطة اللاعبين لبعضهم البعض.

وذلك نظرًا لأن الشكوك تحوم حول إصابة بعض لاعبى الفريق وكذلك بعض أفراد الجهاز الفنى بفيرس كورونا، وذلك بعد أن أجرى اللاعبون والجهاز الفنى تحليل "دم" فى نهاية الإسبوع الماضى، لتكشف التحاليل عن وجود شكوك حول إصابة البعض بفيرس كورونا، إلا أن تحاليل الدم لا يمكن لها أن تُجزم الإصابة من عدمها.

وكشف مصدر طبى بوادى دجلة، أن نتائج التحاليل التى خضع لها لاعبو دجلة منذ أيام تُشير إلى أن هناك لاعبون وأفراد من الجهاز المعاون إصيبوا بالفيرس، إلا إنه سيتم التأكد من هذا الأمر بعد ظهور نتيجة إجراء المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى صباح اليوم الأحد، قبل تحديد موعد عودة التدريبات.