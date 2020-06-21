شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «فايلر» تثير القلق فى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار موقف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من الاستمرار فى قيادة الفريق من عدمه حالة من القلق فى ظل مماطلة المدرب ورفض حسم مفاوضات التجديد، وأبلغ إدارة النادى تأجيل عودته للمرة الثانية إلى يوم 28 يونيو الجارى، وأكد أنه حتى الآن لم يفاتح زوجته بشأن تجديد عقده لمدة سنتين من الأحمر حتى الآن، وألمح بتلقيه عدة عروض فى الدورى السويسرى وأندية أوروبية، وطلب إعادة التفاوض مجددًا بشأن المقابل المادى، بعد تلقيه عروضًا مغرية، على حد وصفه.

ويترقب مجلس الإدارة، خلال الساعات المقبلة، الموقف النهائى للمدرب السويسرى بشأن الاستمرار من عدمه فى قيادة الفريق.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو الفريق، أمس، مسحة طبية ومعهم الجهاز الفنى والإدارى واللاعبون، وجميع العاملين بالفريق، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل انطلاق التدريبات الأربعاء المقبل.

وفى السياق ذاته، عقدت اللجنة الطبية بالنادى، برئاسة الدكتور محمد شوقى، اجتماعا مع الأجهزة الفنية والطبية لفرق النشاط الرياضى؛ استعدادًا لاستئناف التدريبات خلال الفترة المقبلة، بناءً على قرار وزارة الشباب والرياضة بخصوص استئناف المسابقات قريبًا، ووفقًا للإجراءات الطبية الاحترازية المطلوبة.

وأكد الدكتور محمد شوقى أن مجلس إدارة النادى شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الطبية بشكل صارم، فى كل المرافق المستخدمة بالنادى، من حيث تعقيم وتطهير صالات التدريب والجيم وغرف الملابس، وأدوات العلاج الطبيعى وغيرها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى، ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأشارت اللجنة إلى أن هناك اتجاها لتشكيل مركز طبى دائم من أطباء الفرق الرياضية؛ لمتابعة التدريبات وتقديم الخدمات الطبية بشكل عاجل، إلى جانب تكليف الجهاز الطبى لكل فريق بمتابعة اللاعبين، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الجميع.

ومن جانبه، أكد رؤوف عبدالقادر أن هناك تواصلا مستمرا مع الاتحادات الرياضية المختلفة، للوقوف على مواعيد استئناف المنافسات المختلفة، حتى يتم وضع البرامج الزمنية الخاصة بإعداد كل الفرق بالصورة المناسبة للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.

ويسعى الأهلى إلى اتخاذ كل التدابير الاحترازية والتعقيم بشكل مستمر، تأهبا لاستئناف النشاط فى أى وقت، وعودة الحياة التدريجية إلى قطاع الرياضة فى مصر بشكل عام، على غرار ما حدث فى العديد من الدول حول العالم.

Advertisements

وعلى صعيد آخر، تقدمت إدارة النادى بمذكرة إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (إعلام المصريين)، تطلب فيها تفسيرًا واضحًا لما تقوم به قناة الزمالك بصفة يومية من تجاوزات وخروج عن قواعد الأخلاق وتوجيه السباب والشتائم والخوض فى الأعراض وهدم قيم المجتمع دون حسيب أو رقيب، علمًا بأنها قناة مملوكة لشركة إعلام المصريين التى يعول الكثيرون على دورها الوطنى، وما تحاول أن ترسيه من أخلاقيات وتقديم صورة طيبة عن بلادنا ومكانتها وريادتها الإعلامية والرياضية.

وأبدت إدارة النادى اندهاشها من حالة الصمت غير المبرر وعدم وجود أى رد فعل لدى المسؤولين تجاه ما يأتى على شاشة القناة ولسان رئيس نادى الزمالك من إساءات لسمعة الأسر المصرية وانفلات وتجاوز ومحاولات للنيل من الأهلى وقياداته ورموزه.

وأشارت الإدارة فى المذكرة المرفوعة إلى «إعلام المصريين» إلى أن العلاقة التاريخية بين الأهلى والزمالك لم تشهد يومًا مثل هذا التطاول والخرق لكل قواعد الأخلاق والروح الرياضية.