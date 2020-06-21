شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكى يحقق رقمًا قياسيًا للبايرن.. وهانز فليك يحلم بـ«الثلاثية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز روبرت ليفاندوفسكى هدفين ليقود بايرن ميونخ، بطل دورى الدرجة الأولى الألمانى لكرة القدم، للفوز 3-1 على ضيفه فرايبورج، أمس الأول السبت، ليصبح المهاجم البولندى أول لاعب أجنبى يسجل 33 هدفا فى موسم واحد.

ومنح يوشوا كيميش تقدما مستحقا للفريق البافارى، الذى حسم لقبه الثامن على التوالى عندما انتصر على فيردر بريمن يوم الثلاثاء الماضى بتسديدة متقنة بعد تمريرة من ليفاندوفسكى فى الدقيقة الـ 15.

وقال هانز فليك، مدرب بايرن: «نريد تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات، عندما تثق فى نقاط قوتك تكون أفضلية فى كل مباراة. يمكن تعزيز ذلك بالانتصارات وأتمنى مواصلة ذلك».

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وأضاف- فى إشارة إلى دورى أبطال أوروبا وإمكانية تحقيق الثلاثية-: «ما زالت أمامنا بعض الأمور للقيام بها. هدفنا التالى هو نهائى كأس ألمانيا (فى الرابع من يوليو) ثم يتبقى الهدف الأخير وهو محاولة التقدم إلى أبعد حد».

ويمكن للمهاجم البولندى أن يزيد من غلته عندما يحل بايرن ضيفا على فولفسبورج فى ختام المسابقة الأسبوع المقبل، لكن من المستبعد أن يكسر رقم جيرد مولر القياسى البالغ 40 هدفا والذى حققه فى 1972.

كان بيير- إيمريك أوباميانج يملك الرقم القياسى السابق للاعب أجنبى عندما أحرز 31 هدفا فى موسم 2016-2017.

ويملك بايرن، الذى يحتاج إلى خمسة أهداف ليعادل رقمه القياسى برصيد 101 هدف فى موسم واحد، 79 نقطة متقدما بعشر نقاط على بروسيا دورتموند.