شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى على رادار الإسماعيلى.. و«المنياوى» يعد اللاعبين بحل أزمة المستحقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل باسم مرسى، مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الإنتاج الحربى، ضمن اهتمامات اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، من أجل التعاقد مع هداف الدورى السابق، حينما كان لاعباً فى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق، ورشح أدهم السلحدار، المدرب العام للفريق، باسم مرسى للجنة الفنية للنادى، من أجل التعاقد معه، فى ظل رغبه الجهاز الفنى فى الاستغناء عن شكرى نجيب نهائياً وكذلك المهاجم الناميبى شيلونجو.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب رحب بالانتقال لقلعة الدراويش خلال الفترة المقبلة، ولكن اشترط أن يتم تقديره مادياً، وأن يكون ضمن لاعبى الفئة الأولى فى الفريق وهو ما وافق عليه مسؤولو الإسماعيلى، الذين يرغبون فى ضم اللاعب فى ظل العروض التى تلقاها من أندية إنبى ووادى دجلة، فى الوقت نفسه أكد أدهم السلحدار خلال المكالمة الهاتفية التى جمعته باللاعب أنه سيعود لفورمته التهديفية حال انتقاله للإسماعيلى خاصة أن طريقه لعب الفريق تتناسب مع باسم مرسى وسينجح من خلالها لاعتلاء صدارة هدافى الدورى الممتاز من جديد.

من جهة أخرى، يسعى صبرى المنياوى، مدير الكرة بالفريق، لامتصاص غضب لاعبى الفريق بسبب تأخر حصولهم على نسبة الـ50% من قيمة عقودهم، وذلك بعدما اندلعت حالة من الغضب بين اللاعبين بسبب حصولهم على أكثر من وعد لصرف مستحقاتهم المتأخرة ولكن دون جدوى، واشتكى أكثر من لاعب لصبرى المنياوى، فى ظل ارتباطهم بالتزامات مادية لا تتحمل التأخير، وبدروه وعد مدير الكرة اللاعبين بالحصول على جزء من مستحقاتهم خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم صرف الجزء الأخير قبل موعد استئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر لها فى يوليو المقبل، وأكد صبرى المنياوى أن هناك أزمة مالية فى جميع أندية الدورى الممتاز بسبب الآثار السلبية لتوقف بطولة الدورى على إثر فيروس كرورنا.