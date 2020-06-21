شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين 4 لاعبين للتعاقد مع أحدهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بين 4 لاعبين للتعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة، بعد أن أنهى مسؤولو القلعة البيضاء إجراءات التعاقد مع الأنجولى أرى بابل، لاعب أول أغسطس، وحمزة المثلوثى، ظهير أيمن المنتخب التونسى ونادى الصفاقسى، وقد أعلن اللاعبان عن توقيعهما للمارد الأبيض إلكترونيا بسبب عدم قدرتهما على الحضور للقاهرة، نظرا لإيقاف رحلات الطيران بسبب تفشى فيروس كورونا.

ويفاضل الزمالك بين عمر جابر، لاعب الأبيض السابق، ولاعب بيراميدز الحالى، الذى سيدعم الفريق فى مركز الظهير الأيمن ومركز الوسط المدافع والجناح، فى إذا ما استقر عليه رأى الإدارة ونجح مسؤولو الأبيض فى إنهاء المفاوضات مع بيراميدز.

واللاعب الثانى هو أحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز أيضا، والذى يتميز باللعب فى مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع، ويعانى الزمالك فى مركز الظهير الأيسر فى ظل تواجد محمد عبد الشافى وحيدا، وكثرة إصابات عبد الله جمعة وعدم عودته لمستواه المعهود.

ويأتى ثالثا حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، الذى يعد أحد خيارات مجلس الإدارة لتدعيم خط الهجوم فى ظل تواجد مصطفى محمد الذى يشارك بصفة أساسية، وابتعاد عمر السعيد وكابونجو كاسونجو عن مستويهما السابق، وخصوصا كاسونجو الذى باتت فرص استمراره فى القلعة البيضاء ضعيفة للغاية.

وأخيرا، محمد هلال، لاعب وسط فريق وادى دجلة، الذى يقدم مستويات رائعة مع فريقه، ويدرس الزمالك التعاقد معه ليكون مساندا فى وسط ملعب الفريق فى ظل عدم وجود البديل الكفؤ فى الفريق لطارق حامد، نظرا لابتعاد محمد حسن عن مستواه وكثرة إصاباته.

وكان الأنجولى أرى بابل، لاعب فريق أول أغسطس، قد أعلن انضمامه لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، معرباً عن سعادته بارتداء قميص الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.

وقال أرى بابل، فى تصريحات صحفية: «وقعت على عقود انضمامى لنادى الزمالك لمدة ثلاث سنوات، وكان التوقيع إلكترونيا، وسعيد جدًا لانتهاء المفاوضات بنجاح، كانت رغبتى الأولى من بين جميع العروض التى أتت لى هى الزمالك، وأتمنى أن أظهر بمستوى يليق بى وباسم الزمالك، وأحصل على العديد من البطولات المحلية والإفريقية مع الفريق.

فيما قال حمزة المثلوثى لراديو تونس: «عندما تحدث معى وكيل أعمالى وأخبرنى بأن نادى الزمالك يطلب ضمى اغتمرتنى السعادة كثيرا كنت أعرف نادى الزمالك مثل الجميع بأنه ناد كبير فى مصر وإفريقيا، ولكن منذ انضمام النقاز وفرجانى ساسى للأبيض، وأنا أصبحت أتابع الزمالك جيدا وقلت فى نفسى لو أتمكن من اللعب لهذا النادى، سعيد للغاية بأنى سألعب فى أكبر ناد فى إفريقيا حاليا، وتنازلت عن مستحقاتى الباقية من أجل تسهيل انضمامى للزمالك».

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فيما نفى مجلس إدارة النادى ما تردد عن وجود عرض من أحد الأندية الإماراتية لضم يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات المقبلة، وأكد مجلس الإدارة أن النادى لم يصله أى عروض لاستغناء عن اللاعب، وأكد المجلس أن أوباما إحدى الركائز الأساسية فى الفريق وأحد أهم عناصر القلعة البيضاء وله تأثير كبير فى البطولات التى حققها الأبيض خلال الفترة الماضية. وفى شأن مختلف، أشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالأبيض، بالتزام اللاعبين بالبرنامج التدريبى الذى تم وضعه مؤخرا مع اقتراب عودة النشاط الرياضى، والذى ينفذه اللاعبون فى منازلهم بسبب عدم إقامة التدريبات الجماعية وإيقاف النشاط الرياضى بسبب تفشى فيروس كورونا فى البلاد.

فيما رفض كارتيرون فكرة رحيل أى لاعب من القوام الأساسى للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظراً لرغبته فى المنافسة على جميع البطولات فى الموسم الجديد، وهذا لن يتم إلا بالحفاظ على القوام الأساسى للفريق.